Beren Saat ve Kenan Doğulu aylar sonra ilk kez el ele
Evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddiasıyla uzun süre gündemden düşmeyen Beren Saat ve Kenan Doğulu, aylar sonra ilk kez el ele objektiflere yansıdı.
Evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ve Kenen Doğulu, uzun süre sonra gecelerde beraber görüntülendi. Kenan Doğulu, eşi için yazdığı şarkıyı 14 Şubat'ta açıklamıştı. Aynı soru Beren Saat'in yanında sorulunca, ünlü sanatçı utandı. Çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak oradan uzaklaştı.