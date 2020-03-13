Beren Saat ve Kenan Doğulu 14 gün kuralına uymadı! Tepki yağdı

Kenan Doğulu ve Beren Saat, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse aldırış etmeden geçtiğimiz hafta Londra'ya tatile gitti. Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, yurt dışı tatilinden döndükten sonra MSG seçimlerinde görüntülendi. 2. Sayfa haberine göre; Kenan Doğulu 14 gün kuralına uyamadı. Döndükten sonra dolaşmaya çıktı. Doğulu'nun bu hareketi sosyal medyada tepki topladı.

14 GÜN KURALI NEDİR?

Çin'in Vuhan kentinde meydana gelen koronavirüs dünyanın çeşitli yerlerinde yayılmaya başladı. Son olarak Türkiye'de görülen virüs hakkında uyarılarda bulunan Sağlık Bakanlığı, yurt dışından dönen vatandaşların 14 gün kendilerini evde izole etmelerini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, riskli vatandaşlarımızın 60-65 yaş üstündekilerin, altta riskli bir hastalık durumu olmasa bile mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını, kalabalık ortamlara girmemeleri gerektiği konusunda uyardı.