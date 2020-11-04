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  • Beren Saat ve Engin Akyürek'in keşfedildiği Türkiye'nin Yıldızları yarışması yeniden çekilecek
04 Kasım 2020 Çarşamba 17:08 | Son Güncelleme:

Beren Saat ve Engin Akyürek'in keşfedildiği Türkiye'nin Yıldızları yarışması yeniden çekilecek

Beren Saat ve Engin Akyürek'in keşfedildiği Türkiye'nin Yıldızları yarışması yeniden çekilecek

Beren Saat ve Engin Akyürek'in keşfedildiği Türkiye'nin Yıldızları 2004 yılında Show TV'de yayınlanıyordu. Bu iki başarılı oyuncunun keşfedilmesini sağlayan yarışma programı zaman zaman magazin gündemini meşgul etmiş ve epey konuşulmuştu. Türkiye'nin Yıldızları yarışması için ekrana dönüş kararı alındı.

Bir döneme damgasını vuran ve Show TV'de ekrana gelen Türkiye'nin Yıldızları yeniden çekilecek. Beren Saat ve Engin Akyürek'in keşfedildiği program olarak bilinen Türkiye'nin Yıldızları yine kendi kanalında olacak. Daha önce yarışmanın sunuculuğunu Pınar Altuğ üstlenmişti.

Dizi ve sinema sektörüne yeni isimler kazandırmak ve yetenekli kişilerin kendilerini göstermelerinin amaçlandığı programla ilgili olarak verilen bilgiye göre, yeni versiyona imza atan isim başarılı televizyoncu Suavi Doğan...

Türkiye'nin Yıldızları, yayınlandığı yıllarda jüri üyesi koltuğunda Nurseli İdiz, Ali Poyrazoğlu, Hamdi Alkan oturuyordu. Programın sunuculuğunu ise Pınar Altuğ yapmıştı.

Hatta Ali Poyrazoğlu’nun yaşanan bir anlaşmazlık sonucu ayrılması ve eğitmenlerden Aliye Uzunatağan ve birkaç ismin daha ayrılmasıyla da gündeme gelmişti.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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