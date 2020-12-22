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  • Beren Saat ve Belçim Bilgin poz verdi! İkili sosyal medyayı salladı
22 Aralık 2020 Salı 11:22 | Son Güncelleme:

Beren Saat ve Belçim Bilgin poz verdi! İkili sosyal medyayı salladı

Beren Saat ve Belçim Bilgin poz verdi! İkili sosyal medyayı salladı

Yaklaşık 15 yıldır dost olan Beren Saat ve Belçim Bilgin Magnet Quarterly dergisi için kamera karşısına geçti. Birlikte poz veren ikilinin o anları sosyal medyayı salladı.

Son olarak Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinde rol alan Beren Saat ve yakın dostu Belçim Bilgin ortak proje için bir araya geldi. 

Yılda sadece dört kez yayınlanan Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçen Beren Saat ve Belçim Bilgin büyük beğeni topladı.

'SEN AİLE BEN KARİYER TERCİHİNDE BULUNDUM'

Serkan Şedele’nin objektifine poz veren Belçim Bilgin ve Beren Saat dergi için birbirleriyle röportaj da yaptı. Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat, 'en daha erken aile tercihinde bulundun, ben hep kariyer tercihinde bulundum. 

Madalyonun öbür yüzünü yaşasak ne deneyimlerdik tecrübesini hayat bize yaşatmış oldu' sözleri ile dikkat çekti.

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