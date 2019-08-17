Beren Saat sosyal medyadan paylaştı! Gözyaşlarını tutamadı



Uzun zamandır Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor, çiftin boşanacağı konuşuluyor. Konuyla ilgili sessizliklerini korumaya devam eden ikiliden Beren Saat, sabaha karşı bir gözyaşları içinde yeni bir paylaşımda bulunarak herkesi şaşırttı.

'BU GECE BEBEĞİNİ ALDIM'

Güzel oyuncu, haziran ayında kaybettiği yakın dostu fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert'in çektiği videosundaki bebekle poz vererek arkadaşını bir kez daha andı. Elinde gelin bir bebekle fotoğraf çekilerek Instagram hesabından paylaşan Beren Saat, fotoğrafa Aykut Cömert'i etiketleyerek İngilizce olarak "I got your doll tonight" (Bu gece bebeğini aldım) notunu düştü. Eşi Kenan Doğulu'yla da zor günler geçiren Saat'in gözyaşları hayranlarını üzdü.