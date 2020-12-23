Beren Saat ne demek istedi? Belçim Bilgin'e söylediği sözler kafaları karıştırdı: Sen hep aileni tercih ettin

Başrollerinde Selçuk yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bihter karakteri ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Beren Saat, 15 yıllık dostu Belçim Bilgin ile objektif karşısına geçti.



Yılda sadece dört kez yayınlanan Magnet Quarterly dergisi için objektif karşısına geçen Beren Saat ve Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'in verdiği poz sosyal medyada büyük ses getirirken hayranlarından büyük beğeni topladı.

BEREN SAAT'TEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Belçim Bilgin ve Beren Saat Magnet Quarterly dergis, için birbirleriyle röportaj da yaptı. Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat, 'Ben daha erken aile tercihinde bulundun, ben hep kariyer tercihinde bulundum. Madalyonun öbür yüzünü yaşasak ne deneyimlerdik tecrübesini hayat bize yaşatmış oldu' sözleri ile kafaları karıştırdı.