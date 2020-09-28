Beren Saat, Kenan Doğulu ile paylaştığı kareyi sildi!

Beren Saat, geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Aylar sonra ilk kez Doğulu ile paylaşım yapan Beren'in fotoğrafına beğeni yağdı.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Ancak güzel oyuncunun bu kareyi, profilinden hemen kaldırması dikkat çekti. Saat, daha önce de eşiyle Kenan Doğulu ile olan paylaşımlarını silmişti.

EVLİLİĞİN İÇİNDE KIRILDIK, DÖKÜLDÜK'

Boşanma iddialarıyla sık sık gündeme gelen çiftten Beren Saat, yaz başında katıldığı bir YouTube programında, eşiyle aralarını pandemi döneminde düzelttiklerini “Evlilik bazen boğucu olabiliyor. Bizim için esas olan aşk. Biz arkadaş, aile olmayı başardık. Ama insanlara bir türlü çekirdek aile fotoğrafı veremedik. Evliliğin içinde kırıldık, döküldük ancak sevgi bütün sorunları aşıyor” sözleriyle anlatmıştı.