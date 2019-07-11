Beren Saat ilk kez konuştu! Ayrılık paylaşımıyla ilgili ne dedi?

Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ayrılma haberleri yakından takip ediliyor. Kenan Doğulu 'ayrılık yok' dese de Beren Saat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kafa karıştırıyor. Beren Saat geçtiğimiz aylarda "sen masumiyetini kaybettin, ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı." ifadelerini kullanmıştı. Bugün İkinci Sayfa programında Müge ve Gülşen Beren Saat'in yeni röportajını paylaştı. Beren Saat ayrılık paylaşımıyla ilgili ilk kez konuştu. Peki ayrılık paylaşımıyla ilgili ne dedi?

BEREN SAAT İLK KEZ KONUŞTU

Beren Saat'e ayrılık paylaşımı ile ilgili sorular yöneltildi. Saat kibar bir şekilde "Bu konuları burada konuşmayacağımı biliyorsunuz teşekkür ederim " ifadelerini kullandı.

Beren Saat'in ayrılık paylaşımı bu şekildeydi:

“Ben oyun arkadaşımı buldum galiba dediğim bir akşamda gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım. Bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk. Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin, ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı...Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar..." ifadelerini kullandı.

'Boşanmak işin en kolay kısmı'

Boşanma mevzusuna da değinen Saat, "Ne zaman boşanacaksınız diyorlar sürekli... Güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı. Ben evlenmeye de görece az hevesli taraftım zaten. Benim için esas olan hep aşktı, aşktır" açıklamasıyla şaşırttı. Güzel oyuncu, "Artık içimde ne öfke ne en ufak bir pişmanlık, her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin, iyi ki doğdun da sana aşık oldum." sözleriyle paylaşımını noktaladı.