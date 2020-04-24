Beren Saat ile kayınvalidesi Serpil Doğulu arasındaki buzlar eridi!

Beren Saat, 6 yıllık eşi Kenan Doğulu’nun ailesine karşı hep mesafeli bir duruş sergiledi. Gelin ve kayınvalide yalnızca doğum günü kutlamaları ve Kenan Doğulu konserlerinde aile pozunun içinde yer aldı.

İddiaya göre; aralarındaki mesafe 2017 yazında soğukluğa dönüştü. 2018’de neredeyse hiç bir araya gelmediler. Mart 2019’da ise Beren Saat ile Serpil Doğulu’nun, Kuruçeşme’deki bir markette tartıştıkları basına yansıdı.

'KENDİLERİ BİLİR'

Çiftin geçen yıl yaşadığı 6 aylık ayrılık sırasında da Serpil Doğulu şu yorumu yapmıştı: Onlara karışmıyorum, kendileri bilir...

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre eşi Kenan Doğulu ile yaşadıkları sorunları 6 ay önce aşan Beren Saat kayınvalidesi Serpil Doğulu ile de buzları 1.5 ay önce eritti.

GÖRÜNTÜLÜ ARIYOR

Tarafları Kenan Doğulu bir araya getirdi. Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu’yu sık sık görüntülü arıyor. İhtiyaçları için market ve eczaneye sipariş veriyor. Ayrıca evde yaptığı ekmek çeşitlerini Serpil Doğulu’ya gönderiyor.