Beren Saat 'Aşk-ı Memnu'yu hiç kaçırmadan izliyormuş!

Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkmayan Beren Saat’in, 2008-2010 arasında başrolünü oynadığı, Kanal D’de tekrarı yayınlanan ve reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’yu her gün hiç kaçırmadan izlediği ortaya çıktı.

Beren Saat’in canlandırdığı unutulmaz ‘Bihter’ karakterinden en çok etkilenen kişi ise eşi Kenan Doğulu. Posta'nın haberine göre; pop yıldızı “Beren’i her gün izledikçe oyunculuğuna hayran kalıyorum” dedi.

'BİHTER'İ BÖYLE ANLATMIŞTI

Öte yandan Beren Saat, Bihter karakterini böyle anlatmıştı...

* Bihter’in değişken halini özlüyorum. Çok renkliydi. Ruh hali sürekli dönüşüyordu. Beni eğlendiriyordu. Hayatımın önemli bir karakteridir, ondan çok şey öğrendim.

* Bihter’in histeri krizi geçirdiği bir sahnem vardı. Bütün günümü etkiledi. Uykumu, tepkilerimi, kimyamı değiştirdi. Hayatımda yaşamadığım bir şeyi Bihter üstünden yaşadım, inanılmazdı.

* Çekimlerde bir gün bile ‘Bu sahneyi çekmesek mi, o elbiseyi giymesem mi?’ demedim. Hayatımda Bihter kadar dekolte giymem, makyaj yapmam, onun gibi davranmam. Ama Bihter’i oynamayı çok sevdim. Çünkü o edebiyatın çok özel bir kadın karakteri. Her uyarlamasında ortalığı sallıyor.