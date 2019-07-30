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  3. 'Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen' şarkı sözlerinin devamı nasıl?

'Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen' şarkı sözlerinin devamı nasıl?

'Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen' şarkı sözlerinin devamı nasıl"

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu araştırılıyor. 30 Temmuz’da ipucu olarak, “Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen …" şarkı sözlerinin devamı nasıl?” sorusu soruldu. Yarışmacılar heyecanla sorunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

Hadi ipucu sorusu ve joker kodu güncel olarak yayınlanıyor. 30 Temmuz Hadi ipucu sorusunun cevabı nedir? 30 Temmuz’da ipucu olarak, “Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen …" şarkı sözlerinin devamı nasıl?” sorusu soruldu. Yarışmacılar heyecanla sorunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. Ayrıca yarışma tarafından yapılan açıklamada yeni bir joker kazanma yolu anlatıldı.

HADİ İPUCU SORUSU

SORU: Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen …" şarkı sözlerinin devamı nasıl?

CEVAP: 

Benzemez kimse sana

Tavrına hayran olayım

Bakışından süzülen

İşvene kurban olayım

Lütfuna ermek için

Söyle perişan olayım

Bakışından süzülen

İşvene kurban olayım

HADİ’DE JOKER YAĞMURU

Yarışma tarafından yapılan açıklamada yeni bir joker kazanma yolu anlatıldı. 30 Temmuz’da “Sen de #hadisensor etiketi ile soru sorduğun videonu paylaş; hem yarışmada bir soru senden olsun hem seni de yayınlayalım hem de 5 joker kazan. 12.30’da görüşmek üzere!” denildi.

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