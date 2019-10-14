Bensu Soral'ın yeni projesi belli oldu!

Son olarak Organize İşler Sazan Sarmalı filminde Yılmaz Erdoğan'ın kızını canlandıran Bensu Soral, "Çok yakında yeni projeyle dönüyorum. Ufak ufak çalışmaya başladık. Beni güzel bir rolde göreceksiniz. Hiçbir şey söyleyemiyorum" demişti.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bensu Soral'ın Mevlana'nın hayat hikâyesinden yola çıkılarak çekilen "Mesti Aşk" adlı filmde oynadığı ortaya çıktı. İbrahim Çelikkol ve Hande Erçel'in de rol aldığı filmin çekimleri geçen cuma başladı.

MESTİ AŞK KONUSU

Mesti Aşk filmi gerçek bir hikayeye dayanıyor. Mevlana'nın hayat hikayesinin anlatıldığı filmde yaşadıkları farklı bir bakış açısıyla sunulacak. Çekimlerine yeni başlanan filmin yönetmen koltuğunda ise İranlı adı açıklanmayan bir isim oturuyor. Mesti Aşk'da bilinenden çok farklı bir Mevlana profili olacağı konuşuluyor.

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral, Bursa'da 23 Mart 1991 tarihinde dünyaya geldi. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.

Lise eğitimini Bursa'da bulunan İnegöl Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'de grafik üzerine eğitim görmeye başladı. Ablası Hande Soral'ın da desteğiyle oyunculuğa başlayan Bensu Soral, İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış 'İçerde' adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan "Melek" karakterini canlandırmıştır ve bu rolle popülerlik kazanmıştır.

Bensu Soral, son olarak ise Organize İşler Sazan Sarmalı filminde Yılmaz Erdoğan'ın kızını canlandırdı.