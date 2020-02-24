Bensu Soral'dan şaşırtan açıklama: Çirkin roller özgür hissettiriyor

Bu durumun bazen dezavantaj yarattığını ifade eden Bensu Soral, kendisini çirkin rollerin heyecanlandırdığının altını çizdi. Soral, “Güzelliğimle değil, oyunculuğum öne çıkmak istiyorum. Çirkin rolleri canlandırdığımda kendimi daha özgür hissediyorum. Güzel oyuncu değil, iyi oyuncu demeleri beni mutlu eder” diye konuştu.