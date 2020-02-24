Bensu Soral'dan şaşırtan açıklama: Çirkin roller özgür hissettiriyor
Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Bensu Soral, dış görüntüsünün kariyerinin önüne geçmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Bu durumun bazen dezavantaj yarattığını ifade eden Bensu Soral, kendisini çirkin rollerin heyecanlandırdığının altını çizdi. Soral, “Güzelliğimle değil, oyunculuğum öne çıkmak istiyorum. Çirkin rolleri canlandırdığımda kendimi daha özgür hissediyorum. Güzel oyuncu değil, iyi oyuncu demeleri beni mutlu eder” diye konuştu.