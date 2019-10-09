Bensu Soral'dan Hakan Baş'a romantik kutlama: Lütfen hep tam buramda ol!
Oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş'ın doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı.
Bensu Soral ve Hakan Baş, geçen yıl görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 1 yılı geride bırakan çiftten Soral, eşi Hakan Baş'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştı.
'MUTLU YILLAR SEVGİLİM'
Soral, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına "Lütfen hep tam buramda ol! Mutlu yıllar sevgilim" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni geldi.