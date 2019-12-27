Bensu Soral'dan eşi Hakan Baş'a: Aşık olmamak mümkün değildi!

İşte Bensu Soral'ın açıklamalarından satır başları...

"Her yeni projeye başarken muhakkak eğitim alıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yoksa başarılı olunur mu? İnsan yerinde sayar. Amacım hep bir adım ileri gitmek. Sette enerjimi en çok düşüren şey beklemek. Tam tersi; hiç durmadan çalıştığımda enerjim yükselir."

"Her zaman mantığımla hareket ediyorum. Hayatımı etkileyecek bir durumla karşılaşırsam, günlerce düşünürüm.Tek arıza yanım var; anında gemileri yakmak."

"Evde titizim. Ama eşim benden de düzenli. Bu konuda şanslıyım. Hakan ile farklı mesleklerde olduğumuz için birbirimizi besleyecek çok fazla konu oluyor. O çok özel bir insan. Böyle bir karaktere, ruha aşık olmamak mümkün değildi. 10 yıl sonra da umarım en az bugünkü kadar mutlu oluruz."

Bensu Soral ablası Hande Soral ve ikizi Bedirhan ile ilişkisine dair de şöyle konuştu:

"Hande’ye çocukken çok saygılı davranırdık. Sadece şarkıcılık oynardık. Ama Bedirhan ile futbol maçı bile yapardık. Birbirimize karşı acımasızdık ve bundan zevk alırdık.

"Şimdi ablamla fikir alışverişinde bulunuyoruz, yeri gelince eleştiriyoruz. Aramızda asla kıskançlık yok. Teklif gelirse aynı projede yer alırız."

"Şan dersleri almaya başlıyorum. Ama bir projede şarkı söylemek dışında, öyle sahneye çıkmayı düşünmüyorum."