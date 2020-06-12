Bensu Soral sergi açmayı düşüyor

Karantinada resme merak saran Bensu Soral Günde 4 saat aralıksız resim yapıyor. "Son tablom 10 saatte bitti" diyen Soral, "Eşim Hakan evde bana harika bir atölye kurdu. Şimdi onun bir portresini yapacağım" dedi.

Son tablosunu da paylaşan Bensu Soral bir sergi açmayı düşünüyor. Tablo ve süreç ile ilgili konuşan Soral, daha önce şunları söylemişti:

Uzun zamandır salondaki duvarımızı boyamak istiyordum. Karantina dönemi bunu yapmam için güzel bir fırsat oldu. İnternet üzerinden daha önce yapılmış duvar resimlerini araştırdım ve ilham aldığım bir resimden yola çıktım. Ph değeri düşük (Asit) renklerin ağırlıkta olması ve resmin farklı tonlarda birçok rengi barındırması bana özgürlüğü ve her koşulda umutlu olmayı anımsatıyor. Bu da benim hayata karşı pozitif duruşumu anlatıyor. İçine yedirilmiş metal kısım da güzel bir kontrast yaratıyor. Tıpkı hayatı oluşturan zıtlıklar gibi.

Teknoloji her ne kadar hızla ilerlese de duyguların her zaman robotlaşmadan bir adım ötede kalacağını düşünüyorum. Sevgiyle yaklaşıldığında makineleşmenin bile bir parça gülümsemesi olacaktır. Bu salgın süreci insanlığın teknolojiyle birbirini daha iyi anlamasına, hatta dost olmasına ve herkesin kendisini daha yakından tanıyıp keşfetmesine vesile oldu.