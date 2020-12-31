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31 Aralık 2020 Perşembe 01:08 | Son Güncelleme:

Bensu Soral rutinini açıkladı! Her sabah 5'te ayakta

Bensu Soral rutinini açıkladı! Her sabah 5'te ayakta

Oyuncu Bensu Soral, ALEM Dergisi'nin bu haftaki konuğu oldu.

Günlük rutininden bahseden oyuncu, tatilde de olsa her sabah saat 05.00’te kalktığını söyledi. Tam bir sabah insanı olduğunu ekleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: ‘’Bu vazgeçemediğim rutinlerimden biri. Günümü en verimli geçirdiğim saat. Çizim yapıyorum, sesli kitap dinliyorum, merak ettiğim konuları araştırıyorum. Daha sonra spor ve yürüyüş yapıyorum. Bunlar da vazgeçilmezim. Tatilde bile bu ikisi asla değişmeyen rutinlerim.’’

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