Bensu Soral paylaştığına pişman oldu! O heykel sosyal medyayı salladı

Hayalinin resim- heykel sergisi açmak olduğunu her fırsatta dile getiren Soral, bir seveninin yapmış olduğu heykeli karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Görünümüne hayran kalan güzel oyuncu, heykeli sosyal medya hesabından paylaşarak hayranına teşekkür etti.

OLAY OLDU!

Fakat oyuncunun takipçileri heykeltıraşı bu eseri yaptığına pişman ettirdi. İşte heykele gelen yorumlar...

-Banu Alkan’a benzemiş.

-Modanna’nın son hali gibi olmuş.

-Sakın eve koyma, hayranında kalsın.

-Erimiş yaş pastaya benziyor.

-Bensu Hanım bu gerçekten siz misiniz, başkası olmasın?

-Ben olsam teşekkür yerine mahkemeye veririm.

-Korkuluk gibi.

-Heykeltıraşarkadaş güzel sanatlar sınavına girmeli, kesin kazanır.