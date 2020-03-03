Bensu Soral mutlu evliliğin sırrını verdi

Eylül 2018'de iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine giren Bensu Soral, InStyle dergisine röportaj verdi. Oyuncu, “Mutlu evlilik için tüyo verir misiniz?” sorusuna “Karşılıklı saygı, sevgi, ilgi, empati ve hoşgörü şart. İyi bir ikili olursanız, mutlu olmak kolay” yanıtını verdi.

GÜNDÜZ ŞEKERLEMESİ

Bensu Soral bir gününün nasıl geçtiğini de şöyle anlattı: Her sabah 05.00’te kalkarım. Kahvaltı-kahve ritüelim gerçekleştikten sonra sete gitmeyeceksem muhakkak bir saat yürüyüşe çıkarım. Ardından spora giderim. Akşamüstü de 16.00-17.00 arası şekerleme yaparım. Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim.