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  3. Bensu Soral mutlu evliliğin sırrını verdi

Bensu Soral mutlu evliliğin sırrını verdi

Bensu Soral mutlu evliliğin sırrını verdi

Oyuncu Bensu Soral, InStyle dergisine röportaj verdi. Soral, 'Mutlu evlilik için tüyo verir misiniz?' sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Eylül 2018'de iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine giren Bensu Soral, InStyle dergisine röportaj verdi. Oyuncu, “Mutlu evlilik için tüyo verir misiniz?” sorusuna “Karşılıklı saygı, sevgi, ilgi, empati ve hoşgörü şart. İyi bir ikili olursanız, mutlu olmak kolay” yanıtını verdi.

GÜNDÜZ ŞEKERLEMESİ

Bensu Soral bir gününün nasıl geçtiğini de şöyle anlattı: Her sabah 05.00’te kalkarım. Kahvaltı-kahve ritüelim gerçekleştikten sonra sete gitmeyeceksem muhakkak bir saat yürüyüşe çıkarım. Ardından spora giderim. Akşamüstü de 16.00-17.00 arası şekerleme yaparım. Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim.


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