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  3. Bensu Soral, milyonluk anlaşma için annelik hayalini rafa kaldırdı

Bensu Soral, milyonluk anlaşma için annelik hayalini rafa kaldırdı

Bensu Soral, milyonluk anlaşma için annelik hayalini rafa kaldırdı

Oyuncu Bensu Soral, bir yıllığına ünlü bir giyim firmasıyla anlaşma sağladı. Milyonluk anlaşmaya imza atan Soral, firmanın ‘hamile kalmama’ şartını da gözü kapalı kabul etti. Böylece ünlü oyuncu annelik hayallerini bir süre daha ertelemek zorunda kaldı...

Güzel oyuncu Bensu Soral, "Çocuk da yaparım, kariyer de" diyen pek çok meslektaşının aksine ilk sıraya işini koydu. Geçtiğimiz yıl iş adamı Hakan Baş ile dünyaevine giren Soral, kısa süre önce hamile olduğu yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Bebek beklediği iddiasını yalanlayan oyuncu, anneliği bir süre ertelediğini açıkladı.

İŞKOLİK BENSU...

Takvim'in haberine göre, 28 yaşındaki güzel oyuncunun bu kararında yer aldığı reklam kampanyası etkili oldu. Bir yıllık reklam anlaşması için 1 buçuk milyon lirayı cebe indiren Soral'ın eşiyle kurduğu "Evli, mutlu, çocuklu" hayali, yüzü olduğu markanın prosedürüne takıldı. Markanın 'hamile kalmama' şartı koştuğu Soral, baba olmak isteyen eşinin ısrarına kulak tıkamak zorunda kaldı. Güzel oyuncunun kendini işine adaması ise "Anneliğe reklam arası" dedirtti.

PARA AĞIR BASTI

Soral, geçtiğimiz gün "Anne olmak istiyorum ama işim gereği şimdi mümkün değil" itirafı yapmıştı. Soral'la Eylül 2018'de evlenen Hakan Baş'ın baba olmayı çok istediği söyleniyor.

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