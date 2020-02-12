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  3. Bensu Soral değişimiyle dikkat çekmişti! Estetik sorularına yanıt verdi

Bensu Soral değişimiyle dikkat çekmişti! Estetik sorularına yanıt verdi

Bensu Soral değişimiyle dikkat çekmişti! Estetik sorularına yanıt verdi

Bir süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Bensu Soral, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu.

Soral, programda samimi açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalardan satır başları...

-Instagram paylaşımı yapmadan önce ben de herkes gibi üzerinde oynamalar yaptıktan sonra koyuyorum. Ama öyle ağzımı burnumu, kaşımı değil! Bazen yüzüm çok parlıyor onu düzeltiyorum.

-Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım. Sadece, doğuştan 2 dişim eksik. Bu nedenle ortodontik tedavi gördüm. İki buçuk yıl tel taktım. Teller görünümümü çok etkiledi. Şayet ortodonti de bir estetikse ki yüzüme etkisi oldu, bir tek onu yaptırdım. Onun dışında hiçbir şeyim yok.

-Her zaman bakımlı olmaya çalışıyorum. Ama önemli olan insanların gözünde güzel görünmek değil kendiniz için güzel görünmek. Günlük hayatta makyaj yapmıyorum ama bakımlı olmaya çalışıyorum.


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