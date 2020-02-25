Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1546
  • 6,6686
  • 326.882
  • 114384
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bennu Yıldırımlar'dan yıllar sonra gelen Yaprak Dökümü itirafı!

Bennu Yıldırımlar'dan yıllar sonra gelen Yaprak Dökümü itirafı!

Bennu Yıldırımlar'dan yıllar sonra gelen Yaprak Dökümü itirafı!

Son olarak Kadın dizisiyle ekranlarda boy gösteren usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde 'Fikret' karakterini canlandıran Yıldırımlar’dan 8.5 yıl sonra itiraf geldi.

Yıldırımlar yaptığı açıklamada, "Bu rolü hem tiyatro hem de dizide canlandırdım. 179 bölüm dizide, 400 oyunda tiyatroda ‘Fikret’i oynadım. Hayatımda bir karakterin 8.5 yıl süreceği aklıma gelmezdi. Fikret nedeniyle hep gözü yaşlıydım. Senaristler bana gülen karakteri az yazıyor. Neşeli sahneler yazarlarsa sevinirim.” ifadelerini kullandı.


Yıllar sonra itiraf etti: 8.5 yıl ağladım!
Ünlü oyuncudan estetik itirafı
'Her şeyi yolda öğrendik'
Çağatay Ulusoy'un olaylı gecesi!
Ünlü şarkıcıdan bir kötü haber daha
<p> </p>

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Demet Akalın, Okan Kurt ile yeniden evlenecek mi? '13 aydır yalnız yatıyorum'

Bir 28 Şubat Darbesi yalanı: Böyle Daha Güzelsin!