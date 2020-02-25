Bennu Yıldırımlar'dan yıllar sonra gelen Yaprak Dökümü itirafı!

Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde 'Fikret' karakterini canlandıran Yıldırımlar’dan 8.5 yıl sonra itiraf geldi.

Yıldırımlar yaptığı açıklamada, "Bu rolü hem tiyatro hem de dizide canlandırdım. 179 bölüm dizide, 400 oyunda tiyatroda ‘Fikret’i oynadım. Hayatımda bir karakterin 8.5 yıl süreceği aklıma gelmezdi. Fikret nedeniyle hep gözü yaşlıydım. Senaristler bana gülen karakteri az yazıyor. Neşeli sahneler yazarlarsa sevinirim.” ifadelerini kullandı.