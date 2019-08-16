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  3. Dilan Erkaya uslanmaz çıktı! Dalgalarla boğuşup sörf yaptı

Dilan Erkaya uslanmaz çıktı! Dalgalarla boğuşup sörf yaptı

Dilan Erkaya uslanmaz çıktı! Dalgalarla boğuşup sörf yaptı

Oyuncu Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Erkaya akıllanmadı. Geçtiğimiz sene motor kazası geçirerek ölümden dönen Erkaya, aksiyon tutkusu uğruna önceki gün Riva’da metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuşup sörf yaptı.

Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin büyük oğlu Dilan Erkaya, adrenalin tutkusu uğruna hayatını hiçe saydı. Geçtiğimiz yıl Bali'de yaptığı motor kazasıyla ölümden dönen 19 yaşındaki genç adam, önceki gün de sörf merakı yüzünden azgın dalgalara kafa tuttu.

TEHLiKELİ EĞLENCE

İstanbul Riva'da sörf yapan Erkaya, bu anları Instagram'da paylaşıp ağızları açıkta bıraktı. İnsan boyunu aşan dalgaların arasında sörf yaparak hayatını tehlikeye atan genç adam, bir yandan da havalı pozlar verdi. Ölümle adeta dalga geçen Dilan Erkaya'nın tehlikeli paylaşımları takipçilerini telaşlandırdı.

USLANMAZ DİLAN

Bali'deki motor kazasında aşil tendonundan sakatlanıp iki operasyon geçiren genç adamın uslanmaz tavrı, "Dilan, aksiyon tutkusuyla ölüme bile meydan okuyor. Ama bu kadarı da fazla" dedirtti. Bu arada Erkaya, Ocak'ta da hortum felaketinin yaşandığı Antalya'da da sörf yapıp canını tehlikeye atmıştı. (Takvim)

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