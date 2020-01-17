Benimle Söyle sunucusu Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan nereli, kaç yaşında?

Benimle Söyle yarışma programının sunucusu Enis Arıkan’ın hayatı merak edilip araştırılıyor. Enis Arıkan nereli, kaç yaşında? sorusunun yanıtını merak eden binlere kişi yakışıklı oyuncuyu daha yakından tanımak istiyor. Daha önce Aynalı Tahir, Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer alan Arıkan şimdilerde yarışma programı sunuculuğu yapıyor. İşte Benimle Söyle sunucusu Enis Arıkan’ın hakkında merak edilenler…

ENİS ARIKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 yılında İstanbul’da doğdu. 37 yaşında olan Arıkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. DOT ve Craft tiyatro ile birçok oyunda rol alan Arıkan, Garaj isimli tiyatro oyununda canlandırdığı Orkide rolüyle Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Daha sonra pek çok televizyon, reklam ve sinema projesinde yer almıştır.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geldi.

Arıkan şimdilerde Benimle Söyle yarışma programının sunuculuğunu yapmaktadır.