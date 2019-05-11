Benimle Söyle jüri ve sunucuları kimdir? Benimle Söyle sunucusu Enis Arıkan ve Birce Akalay kimdir?

Benimle Söyle jürisinde kimler var? Benimle Söyle sunucuları kimdir sorusuna yarışmayı takip etmeye başlayanlar yanıt arıyor. Kanal D ekranlarında yeni bir eğlence programı başladı. Cumartesi akşamları yayınlanacak programda, izleyenler eğlenceli dakikalar geçirecek. Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın yaptığı şarkı yarışması, 100 kişilik jürisiyle bu akşam ekranlara geliyor. Birbirinden değerli jüri üyelerine ise Birce Akalay kaptanlık yapacak.

BENİMLE SÖYLE SUNUCULARI KİMDİR?

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimini alan Enis Arıkan bu dönemde STAR TV'de yayınlanan Jet Sosyete dizisinde Tony karakterini canlandırdı.

Sosyal medyada Ezgi Mola yaptığı paylaşımlar ile de herkesin beğenisini kazandı ve büyük bir hayran kitlesi oluştu. Şimdi ise Kanal D'nin yeni ses yarışması Benimle Söyle'nin sunuculuğunu yapmaktadır.

BİRCE AKALAY KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Birce Akalay, lise eğitimin Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü kazanan Birce Akalay burada aldığı eğitimi yarıda bırakarak, Haliç Üniversitesi Konservatuvar'ı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2004 yılında 20 yaşındayken "2004 Türkiye Güzellik Yarışmasında" üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale çıktı. Yarışmanın ardından televizyon sektörüne adım atan Birce Akalay, 2004- 2007 yılları arasında özel kanallarda spor spikerliğinin yanı sıra çeşitli programları da hazırlayıp sundu.

2007 yılında dizi sektörüne adım atan Birce Akalay, "Kader" ve "Senin Uğruna" adlı dizilerde rol aldı. Dizilerde aldığı rollerin ardından 2008'de vizyona giren "Son Ders" ve 2009'da vizyona giren "Nefes" filmlerinde rol almıştır.

2009 yılında TRT 1'de ekrana gelen "Alayına İsyan" isimli dizinde de Sevtap rolü ile karşımıza çıkan Birce Akalay 2009'un Eylül ayında Sizi Seviyorum isimli sinema filminde Emre Altuğ ile başrolleri paylaşmıştır. 2009'da atv'nin yeni sezon dizilerinden Kış Masalı'nda "Zişan" rolüyle izlediğimiz Birce Akalay, 2013 yılında yakında atv ekranlarında Başbakan Adnan Menderes'in hayatını konu alan "Ben Onu Çok Sevdim" dizisinde opera sanatçısı Ayhan Aydan karakterini canlandırdı.

Kanal D'de yayınlanan "Küçük Ağa" dizinde "Sinem" karakterini canlandıran Birce Akalay, 2015 yılında ATV'de yayınlanmakta olan "Evli ve Öfkeli" adlı dizide yine başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Siyah Beyaz Aşk'ta İbrahim Çelikkol ile baş rolü paylaşan Birce Akalay, ilk evliliğini 2011 yılında Murat Ünalmış ile yapmış bu evlilik 2012 yılında sonlanmıştır. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlenmiştir. 2 yıl süren evlilikleri 17 Ocak 2017'de bitmiştir.

BENİMLE SÖYLE JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

100 kişilik jüriden öne çıkan isimler ise şöyle; Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Ayta Sözeri, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akat, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, müzik prodüktörü Emrah Günkaya, stilist Çiğdem Doğu, trombon sanatçısı Su Doğan, sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, türkücü Hüseyin Kağıt, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Nuri Harun Ateş, Gülçin Ergül, Çağatay Akman, Can Oflaz, Genco Ecer, Ödül Turan, Seçil Gür, Ekin Su, Eylül Çekirge...

BENİMLE SÖYLE YARIŞMA FORMATI

Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın yaptığı şarkı yarışması, 100 kişilik jürisiyle bu akşam ekranlara geliyor. Birbirinden değerli jüri üyelerine ise Birce Akalay kaptanlık yapacak.

Program, yarışmacının şarkı söyleme ve sahne performansıyla karşısındaki 100 kişilik jüriyi etkilemesi, ayağa kaldırması ve kendisine eşlik ettirmesi üzerine kurulu. Yarışmacı, ayağa kaldırdığı her jüri için bir puan kazanacak ve en yüksek puan kazanan yarışmacılar finale gidecek.

Her bölümde 10 yarışmacı, jüriyi ayağa kaldırmaya ve kendisine eşlik ettirmeye çalışacak. Gecenin en çok jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finalist olacak. İkinci ve üçüncü başarılı yarışmacı ise, yeni bir performansla kendi aralarında mücadele edecek. Kazanan, birinciyle birlikte finalist olacak.