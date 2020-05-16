Benimle Söyle jüri üyeleri kimler? İşte Benimle Söyle jüri isimleri...

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle jüri üyeleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın üstlendiği yarışma 16 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geri dönüyor. Yarışmanın bu haftaki konuğu Şevval Sam ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Peki, Benimle Söyle jürileri kimler?



BENİMLE SÖYLE JÜRİ ÜYELERİ İSİMLERİ

Programda yarışmacılar performanslarıyla karşılarındaki 100 kişilik jüriyi etkilemek, ayağa kaldırarak kendilerine eşlik ettirmek için çaba gösteriyorlar. Gecenin en çok sayıda jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finale kalmaya hak kazanıyor. İkinci ve üçüncü olan yarışmacılar ise, kendi aralarında tekrar mücadele ediyorlar ve kazanan, birinciyle birlikte finalist olabiliyor.

100 kişilik jürideki isimler ise şöyle; Şarkıcı ve oyuncu Ayta Sözeri, maNga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akad, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, pop şarkıcısı Ozan Demir Alp, stilist Çiğdem Doğu, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, piyanist Mine Mucur, türkücü Hüseyin Kağıt, Ankaralı Yasemin, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval, oyuncu ve müzisyen Cem Kılıç ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Gülçin Ergül, Rojin, Nuri Harun Ateş, Can Oflaz, Seçil Gür, Ekin Su, rockçı imam Ahmet Muhsin Tüzer...

Benimle Söyle sunucusu Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan nereli, kaç yaşında?