Benimle Söyle jüri üyeleri kimler? Benimle Söyle jüri kadrosu haberimizde!

Benimle Söyle yarışma programı jüri üyeleri ve sunucusu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın üslendiği yarışma programı Benimle Söyle izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor. 100’den fazla jüri üyesinin bulunduğu yarışmada her bölüm ünlü bir konuk yarışmaya kaptanlık yapıyor. Peki, Benimle Söyle jürilerikimler? İşte cevabı…

BENİMLE SÖYLE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

100 kişilik jürideki isimler ise şöyle; Şarkıcı ve oyuncu Ayta Sözeri, maNga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akad, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, pop şarkıcısı Ozan Demir Alp, stilist Çiğdem Doğu, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, piyanist Mine Mucur, türkücü Hüseyin Kağıt, Ankaralı Yasemin, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval, oyuncu ve müzisyen Cem Kılıç ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Gülçin Ergül, Rojin, Nuri Harun Ateş, Can Oflaz, Seçil Gür, Ekin Su, rockçı imam Ahmet Muhsin Tüzer...

BENİMLE SÖYLE SUNCUSU ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 yılında İstanbul’da doğdu. 37 yaşında olan Arıkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. DOT ve Craft tiyatro ile birçok oyunda rol alan Arıkan, Garaj isimli tiyatro oyununda canlandırdığı Orkide rolüyle Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Daha sonra pek çok televizyon, reklam ve sinema projesinde yer almıştır.