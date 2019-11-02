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  3. Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Tatlı Yalanım son bölüm izleme linki!

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Tatlı Yalanım son bölüm izleme linki!

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayında mı" Benim Tatlı Yalanım son bölüm izleme linki!

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu diziyi yakından takip eden bireyler tarafından aratılıyor. Benim Tatlı Yalanım Cumartesi günü sıkılan ve bir şeyler seyretmek isteyen izleyicilerin imdadına yetişiyor. Başrollerini Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu’nun yer aldığı dizinin son bölümünde Aylin, Kayra’nın velayetini almak için harekete geçiyor. Fakat Aylin, Kayra'nın sakladığı sırrı öğrenince, hepsinin hayatını değiştirecek bir karar verir. İşte Benim Tatlı Yalanım son bölüm özeti

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı son bölüm bitmesinin ardından aratılmaya başladı. Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan dizi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Aylin, Kayra'nın velayetini alabilmek için harekete geçmiştir. Nejat'ın avukatı durumu mahkemeye taşımanın olumsuz sonuçları olabileceğini söyleyerek, bir orta yol bulmalarını önerir. Peki, Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayında mı? İşte cevabı…

BENİM TATLI YALANIM 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimiz içerisine eklenecektir.

BENİM TATLI YALANIM 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aylin, Kayra'nın velayetini alabilmek için harekete geçmiştir. Nejat'ın avukatı durumu mahkemeye taşımanın olumsuz sonuçları olabileceğini söyleyerek, bir orta yol bulmalarını önerir. Aylin'i velayet davası açmaktan vazgeçirmek için Kayra ile görüşmesini sağlayacaklardır. Kayra, Aylin'in annesi olduğu gerçeğiyle yüzleşmekte zorluk yaşamaktadır ve babasını üzmemek için bu durumu kendi kendine çözmeye çalışır. Aylin, Kayra'nın sakladığı sırrı öğrenince, hepsinin hayatını değiştirecek bir karar verir. 

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BENİM TATLI YALANIM KONUSU

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı "idare edecek" yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir.

Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.

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