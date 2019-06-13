Benim Tatlı Yalanım oyuncuları ve konusu nedir? Benim Tatlı Yalanım ne zaman başlıyor?

Fragmanları dönmeye başlayan "Benim Tatlı Yalanım dizisi ne zaman başlıyor? Benim Tatlı Yalanım oyuncuları ve konusu nedir?" diye araştırılmaya başladı. İzleyiciye tüm duyguları aynı anda yaşatmayı planlayan dizinin başrollerini Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer paylaşıyor. Benim Tatlı Yalanım dizisi Star’da 13 Haziran Perşembe (bugün) izleyici ile buluşacak.

BENİM TATLI YALANIM DİZİSİNİN KONUSU

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat’ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı “idare edecek” yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir. Suna’nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat’ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra’nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.

BENİM TATLI YALANIM DİZİSİNİN OYUNCULARI

Suna Doğan / ASLI BEKİROĞLU

Suna, Doğan ailesinin en küçük ferdi, neşeli, özü sözü bir, inatçı bir o kadar da güzel genç bir kızdır. Turizm Otelcilik okumuş, İstanbul’da bir otelin resepsiyonunda çalışmaktadır. Ancak Suna’nın en büyük hayali; daha bebekken kaybettiği annesinin muhallebici dükkanını yeniden açıp onun anısını yaşatmaktır. Tam bu hayaline ulaşmak üzereyken babası Şevket’in kahvesine icra memurlarının yaptığı sürpriz ziyaret tüm planlarını suya düşürür. Her şey bitti derken kader ağlarını örer ve Suna’nın karşısına Nejat’ı çıkartır. Hayatın köşeye sıkıştırdığı ikili çareyi birbirlerinde ararken oynamak zorunda kaldıkları evlilik oyunu ise zamanla büyük bir aşka dönüşür.

Nejat Yılmaz / FURKAN PALALI

Nejat, Kayra Gözlük firmasının tasarımcısı ve ortağıdır. Zeki, sorumluluk sahibi, dürüst, karizmatik, ve başarılı bir iş adamıdır. Kızı Kayra, onun hayatındaki en önemli şeydir. Karısı Aylin, tarafından terk edilen Nejat kızını tek başına büyütmek zorunda kalmıştır. Kızının iyiliği için ona annesiyle ilgili beyaz yalanlar söylemeye başlayan Nejat, Kayra büyüdükçe köşeye sıkışır. Anlattığı yalanlarla Kayra’nın gözünde gösterişli bir kahramana dönüşen anneyi bulmak kaçınılmaz hale gelir. Ne yapacağını kara kara düşünen Nejat’a hayat hiç beklemediği bir sürpriz yapar ve karşısına Suna’yı çıkartır.

Kayra Yılmaz / LAVİNYA ÜNLÜER

6 yaşında güzeller güzeli bir kız çocuğudur. En büyük kahramanı babası Nejat ve babasının yardımcısı Hayri ile beraber yaşamaktadır. Yaramaz, fırlama, akıllı, hazır cevap, duygusal bir çocuk olan Kayra’nın hayattaki tek özlemi annesidir. Annesinin Afrika’da, yardıma muhtaç insanlara ve özellikle çocuklara yardım ettiğini, bu yüzden onu burada babasıyla bırakmak zorunda olduğuna inanmakta ve annesinin geleceği günü sabırsızlıkla beklemektedir.

Şevket Doğan / AHMET SARAÇOĞLU

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gören sanatçı, çeşitli tiyatro topluluklarında çalışmasının ardından, 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. 2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nu kurdu. Halen çalışmalarını sürdürmektedir.

Saniye Doğan / ASLI İNANDIK

Suna’nın ablası. Hamarat, eğlenceli, açık sözlü, cevval tam bir mahalle kızıdır. Suna’nın aksine üniversite okuyamamış, annesinin kaybıyla babasına destek olabilmek için kendi hayatını kardeşlerine feda etmiştir. Evin ve kahvenin çekip çevireni, bütün hesap kitap işlerini yapanıdır. Kahvede sıkıldığı bir gün sosyal medyada biraz fazla zaman geçirince yeni yeteneği ortaya çıkmış, yaptığı paylaşımlarla bir anda sosyal medya fenomeni olmuştur. On binlerin takip ettiği sayfasında çeyiz, sunum, yemek tarifleri, evlilik ve ilişkiler hakkında yazmakta takipçilerine kanaat önderliği yapmaktadır.

Rafet Doğan / SADİ CELİL CENGİZ

Suna ve Saniye’nin abisi, atsan atılmaz satsan satılmaz, faydasız bir girişimcidir. Sürekli başını derde sokar. Tatlı dili ve laf kalabalığıyla insanları etkisi altına almayı başarsa da bir süre sonra altından muhakkak bir çapanoğlu çıkar. Kısa yoldan para kazanmaya çalışırken çoğunlukla elinde avucunda ne varsa kaybeder. Bu girişimci tavrı yüzünden hiçbir zaman başı dertten kurtulmaz.

Hande Eymen / GONCA SARIYILDIZ

Güzel, alımlı, havalı, girdiği her ortamda gözleri üzerine çeken etkileyici bir kadındır. Kayra Gözlük ‘ün ortaklarından biridir. Ön yargılı bir insandır. Birini sevmiyorsa ağzıyla kuş tutsa Hande’ye yaranamaz. Nejat’la çok yakın arkadaş olmasına rağmen, Hande aslında arkadaşlıktan daha fazlasını istemektedir. Nejat’ın ise hayatında kızından bir başkasına yer olmadığını bildiğinden, yavaş yavaş Nejat’ın hayatına sızmaya, Kayra’ya kendini sevdirmeye çalışmaktadır. Bir gün mutlaka Nejat’ı elde edeceğinden emindir.

Serkan Demir / ALİ YOĞURTCUOĞLU

Nejat’ın en yakın arkadaşı ve Kayra Gözlük ’ün ortağıdır. İçten, samimi, neşeli, çapkın, şeytan tüyü olan, eğlenceli, rahat, çocuk ruhlu bir adamdır. Zengin bir ailede, hayatı boyunca zorluk çekmeden büyümüştür. Hayatına çok kadın girmiştir Serkan’ın ancak gerçek anlamda aşık olmamıştır bugüne kadar... Hayatında ilk defa platonik bir aşkın pençesine düşen Serkan’ın yardımına ise biricik asistanı Burcu koşacaktır.

Burcu Eren / SEDA TÜRKMEN

Suna’nın en yakın arkadaşı, sırdaşı... Aynı mahallede, beraber oynayarak büyümüş Burcu ve Suna. Ardından aynı okullarda okumuş ve sonucunda da aynı yerde çalışmaya başlamışlar. Arkadaştan çok kardeş gibiler... Sıcak, hayalperest, şen şakrak, naif, uçarı bir kızdır Burcu. Suna’nın Nejat Yılmaz ile kesişen yolları Burcu’yu da etkileyecek ve hayatının değişmesine neden olacaktır.

Hayri Hiçdurmaz / CEM ZEYNEL KILIÇ

Nejat’ın her işine koşturan, onunla ve Kayra’yla birlikte yaşayan çalışanı, evin her şeyidir. Eğlenceli, iş bitirici, becerikli ve saygılıdır. Kayra, Hayri’nin tatlı baş belası, Hayri ise Kayra’nın bir numaralı kankasıdır! Nejat ile Hayri’nin dostluğu çok eskiye dayanır. Hayri, bütün hikayeye en hakim olan ve Kayra’nın annesi Aylin’i tanıyan tek kişidir.