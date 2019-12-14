Benim Tatlı Yalanım 27. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Tatlı Yalanım 25. son bölüm izleme linki!

Star Tv’nin sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım yine eğlence dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Benim Tatlı Yalanım 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Son bölümde Nejat, Aylin'le ilgili ona velayet davasını kazandırabilecek olan sırrı öğrenmiştir. Nejat'ın yapması gereken tek şey iddiasını mahkemede ispatlayabilmesidir artık. Davaya sayılı günler kalmışken, Aylin, Nejat'ın planını öğrenir ve mahkemede sürpriz bir gelişme yaşanır. İşte Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde

BENİM TATLI YALANIM 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimiz içerisine eklenecektir.

BENİM TATLI YALANIM 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Suna ve Nejat sonunda muradlarına erer ve sürpriz bir şekilde evlenirler. Kandırıldığını anlayan Aylin'in öfkesi büyük olur. Kayra'yı Nejat'ın evinden alır ve dava sonuçlanır, sonuçlanmaz Fransa'ya götürmek için hazırlıklara başlar. Bu sırada Nejat, Aylin'le ilgili ona velayet davasını kazandırabilecek olan sırrı öğrenmiştir. Nejat'ın yapması gereken tek şey iddiasını mahkemede ispatlayabilmesidir artık. Davaya sayılı günler kalmışken, Aylin, Nejat'ın planını öğrenir ve mahkemede sürpriz bir gelişme yaşanır. Bu sürecin sonunda Nejat, Suna ve Kayra mutlu bir aile olabilecek midir? Yoksa Kayra'dan ayrılmak zorunda mı kalacaklardır ?

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BENİM TATLI YALANIM KONUSU

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı "idare edecek" yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir.

Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.