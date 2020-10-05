05 Ekim 2020 Pazartesi 21:49 | Son Güncelleme:
Benim Adım Melek'in Alpay'ı Kaan Çakır: Kötüyü oynamak başa bela değil
TRT 1'de yayınlanan ‘Benim Adım Melek' dizisinin oyuncuları, çekimlerin sürdüğü Gaziantep'te ilginç anlar yaşıyor.
TRT 1’in sevilen dizisi ‘Benim Adım Melek’in oyuncuları ilginç anlar yaşıyor. Dizide Alpay adıyla kötü adam rolünü oynayan Kaan Çakır, insanların kızdıran sahnelerin yayınlanmasının ardından ilginç tepkiler verdiğini söyleyerek “Selam veriyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Gurur verici, insanın ruhunu okşayan şeyler. İnsanlar eskisi gibi değil. Eski zamanlarda bahtsız olaylar yaşanmış. Özellikle Erol Taş örneği veriyorlar. Öyle tehdit vari bir şey olmuyor” dedi.