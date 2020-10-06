Benim Adım Melek dizisinde rol alan Nehir Erdoğan sahte hesaplara savaş açtı

Daha önce takipçilerini bu konuda uyaran ve tek gerçek hesabının Instagram olduğunu söyleyen Benim Adım Melek dizisi oyuncusu Nehir Erdoğan, “Twitter’daki bu sanal gölge, başkasının ismi ardından fikir beyan etmekten utanmıyor, vazgeçmiyor! Sahtelikte varolduğunu sanıyor. Mecbur mahkeme celbinden anlayacak’’ dedi.