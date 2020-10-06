06 Ekim 2020 Salı 22:16 | Son Güncelleme:
Benim Adım Melek dizisinde rol alan Nehir Erdoğan sahte hesaplara savaş açtı
Kendi adına açılan sahte hesaplardan şikayetçi olan oyuncu Nehir Erdoğan mahkeme yoluna gitmeye hazırlanıyor.
Daha önce takipçilerini bu konuda uyaran ve tek gerçek hesabının Instagram olduğunu söyleyen Benim Adım Melek dizisi oyuncusu Nehir Erdoğan, “Twitter’daki bu sanal gölge, başkasının ismi ardından fikir beyan etmekten utanmıyor, vazgeçmiyor! Sahtelikte varolduğunu sanıyor. Mecbur mahkeme celbinden anlayacak’’ dedi.