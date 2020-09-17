Benim Adım Melek dizisinde izleyiciyi rahatsız eden durum!

TRT1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Benim Adım Melek ikinci sezonuyla 23 Eylül Çarşamba günü 31. bölüm ekrana gelecek. Nehir Erdoğn ve Kutsi’nin başrollerinde yer aldığı, Gaziantep’te çekimleri devam eden dizinin hayranları bir konuda oldukça rahatsız oluyorlar.

Melek’in kanser olduğunu hala babasının bilmemesi ve sürekli de çocuk gibi azarlanması, her şeyde suçlu olarak ortaya atılması, itilip kakılması durumlarından izleyiciler rahatsız oluyorlar. Sosyal medyaya yansıyan yorumlarda “Uzattıkça uzattınız, melek değil seyirci kanserden ölecek” diye yorum bırakan birçok dizi hayranı bulunuyor. Peki, yeni bölümde neler olacak?

Melek yine herkesin ortasında babasından azar işitecek. Zaten zar zor ayakta durduğu bir noktada yeniden yıkılacak. Kerem ve Defne sırrı saklayabilecek mi? Yoksa her şeyi açıklayacak mı?



