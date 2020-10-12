Benim Adım Melek dizisinde dramın ağırlığı ruhunuza işleyecek!

TRT1 ekranında seyircisi ile buluşmakta olan Benim Adım Melek dizisi, Çarşamba rekabetinde kendi izleyici kitlesini konsolide edebilen yapımlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Benim Adım Melek dizisinde dramın ağırlığı seyiriciyi yıpratacak.

Dizi hayranlarının en çok sinir olduğu hala Melek’in hastalığının saklanması durumu en azından geçtiğimiz bölümde babası Seyit Ali’nin durumu öğrenmesi ile gelişme göstermişti. Bu konunun çok uzatılmasına kızan izleyiciler sosyal medyada senaryo yazarlarını adeta topa tutmuştu.

Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin başrollerinde yer aldığı Benim Adım Melek dizisinde bundan sonraki bölümlerde baba ile kızın diyalogları ne çıkacak. Seyit Ali, kızının tedavi olabilmesi ve ölümün pençesinden kurtulması için her şeyi yapmaya hazır. Ama çare yok.

Halil aşkına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. Seyit Ali, kızı için her şeyi göze almış durumda. Aile, Melek’in kanseri yenmesi için her yolu deneyecek ama sonuçlar olumlu gelmiyor.

Melek’in babasına “Neden yaptın bunu, neden? Sen beni hiç mi sevmedi” sözü ise yüreklere işleyecek. Ağır bir dram içeren 35. yeni bölüm 14 Ekim akşamı yayınlanacak.



