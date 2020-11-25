Benim Adım Melek dizisinde beklenmedik flaş ayrılık!

Gaziantep’te çekimleri devam eden dizinin bu başarısındaki en önemli paylardan birisi de yönetmen Cem Akyoldaş’a ait… 25 Eylül 2019 tarihinde ilk bölümü ile başlayan, pandemi sebebiyle ilk sezonunu 8 Nisan 2020’de mecburen tamamlayan Benim Adım Melek dizisi, aradan geçen 5 ayın ardından Eylül 2020 başında yeniden izleyicileri ile buluşmuştu.

Benim Adım Melek dizisinin ikinci sezonda hikayesindeki değişimler sonucu izleyicilerden daha olumlu dönüşler aldığını, ortalama reytinglerine rağmen, kemik bir izleyici kitlesi tarafından beğeniyle takip edildiğini gözlemliyoruz.

Bu büyük başarının arkasındaki en önemli isimlerden birisi de kuşkusuz yönetmen Cem Akyoldaş. Ancak gelen haberler yönetmenin ayrılığı yönünde.

Üs Yapım TRT için yine iddialı bir dizi hazırlıyor. Benim Adım Melek dizisinin yönetmeni Cem Akyoldaş'ın çekeceği proje için sürpriz isimlerle görüşülüyor. Projenin ocak sonu gibi yayında olması planlanıyor.