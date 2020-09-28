Benim Adım Melek dizisinde ayrılık havası var! Cumali kurtulabilecek mi?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek'te yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. “Benim Adım Melek” dizisiyle ilgili yayınlanan görüntülerde ayrılık havası dikkat çekiyor. Usta oyuncu Nizam Namidar’ın canlandırdığı Cumali karakterinin han yangınından sağ çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin başrollerinde yer aldığı Benim Adım Melek dizisinin 33. yeni bölümünde neler olacak?

Yangın haberi konaklara sirayet ederken Cumali için tehlike çanları çalmaktadır. Cumali’nin yorgun kalbi olan bitene dayanabilecek midir? Kenan yangını çıkaranın Alpay olduğunu bilmektedir, Alpay Kenan’ın onu ele vermesinden korkmaktadır.





SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Halil ve Melek'i gören Alpay öfkelenirken, Cumali dükkana gelen haciz haberinin etkisindedir. Alpay Kenan'ın eyleme geçmemesinden ötürü huzursuzdur. Oysa Kenan bütün fırsatları değerlendirmeye başlamıştır.

Kerem ve Emre arasındaki rekabet takımın dışına taşmak üzeredir. İkili hiç ummadıkları bir noktada, kendilerini burun buruna bulacaklardır.