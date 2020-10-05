Benim Adım Melek dizisinde izleyici çıldıracak!

Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin daha fazla sahnesinin olması da izleyicileri oldukça sevindiriyor. Melek’in hastalığı konusunda hala bunun saklanmaya çalışılması tepki görse de, diziye yansıyan aşk sahneleri ortamın biraz yumuşamasına sebep oluyor.

Halil’in gözlerindeki hüzün, sevdiği kadının gözlerinin önünde yavaş yavaş ölüyor oluşu… Halil, “Ben sevdiğim kadının gözlerine bakarak, ölüyorsun diyemem” sözleri yeni bölümün de gözyaşları içinde izleneceğini anlatıyor.

Melek’in de bir ömür boyu mutluluk dilemesi izleyicileri bir hayli etkiliyor. Ancak tepkiler sosyal medyaya hemen yansıdı. Bir sezon Melek’in sırrını saklama çabasını izleyenler, şimdi de Halil’in bu sırrı saklama çabası ile deli olacaktır.

Kanser hastası olan Melek için en önemli şeylerin başında moral desteği geliyor. Ancak dizide Melek hep ağlıyor, hep hüzünlü, hep durumu perişan… İzleyiciler de bu konuya dikkat çekerek, hüzne mahkum Melek karakteri nedeniyle senaristlere tepki gösteriyor. Dizide uzun süredir moral desteğinden uzak bir kanser hastası kadın görüntüsü, uzun süredir yapılan bir hata olarak da nitelendiriliyor.



