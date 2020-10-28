Benim Adım Melek bu akşam yeni bölüm var mı? Benim Adım Melek 38. bölüm fragmanı geldi mi?

Benim Adım Melek bu akşam var mı? sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek 37. bölümü ile bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. TRT1'de şuan Mevlid Kandili Özel Yayını veriliyor. Peki, Benim Adım Melek saat kaçta başlayacak?

BENİM ADIM MELEK BU AKŞAM YENİ BÖLÜM VAR MI?

Benim Adım Melek dizisi bu akşam Mevlid Kandili yayınının ardından ekranlara gelecek. Benim Adım Melek 37. bölümü 21:00'da seyircisinin karşısına çıkacak.

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek bugün 28 Ekim Çarşamba 37. bölümü ile ekranlara gelecek. Bölüm bittikten sonra 38. bölüm fragmanı yayınlanacak.