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'Beni Serenay Sarıkaya oynasın'

'Beni Serenay Sarıkaya oynasın'

Geçmişte gördüğü şiddeti ve yaşadıklarını anlattığı ‘Ben Ben Nü’ adlı kitabını çıkararak ses getiren Bennu Gerede, hayatının film olacağını ve kendisini Serenay Sarıkaya’nın oynamasını istediğini söyledi

Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan fotoğrafçı Gerede, sekizinci baskısını yaptığını söylediği kitabının filme uyarlanması için görüşmeler yaptığını açıkladı.

Görüşmelerin sürdüğünü belirten Bennu Gerede, filmde kendisini oynaması için Serenay Sarıkaya’ya teklif götüreceğini de sözlerine ekleyip şöyle konuştu: “Film olacak herhalde kitap. Onun görüşmelerini yapıyorum bu arada. Ben oynamayacağım ama film için teklif aldım. Muhtemelen Serenay Sarıkaya oynar diye düşünüyorum. Daha teklif götürmedik şu an sadece düşünüyoruz. Beğendiğim bir oyuncu severim tatlı bir kız Serenay, tanışıyoruz zaten ayrıca senaryoyu da profesyonel birine yazdıracağız, ben senaryo yazamam öyle bir yeteneğim yok."

Gerede, geçen yıl tanıştığı ve adını parmaklarına dövme yaptıran Fransız sevgilisi Aurele Ricard’tan ayrıldığını söyleyip “Evet ayrıldık olmadı maalesef. Parmaklarındaki dövmeleri değiştirdi ama hala arkadaşız” şeklinde konuştu.

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