Beni Böyle Sev'in Deniz'i Cihan Şimşek'in yeni projesi belli oldu

Cihan Şimşek, birçok farklı projede bambaşka rollerde ekrana geldi. Düş Peşine ve 4N1K Dügün isimli film projeleriyle de son dönemde dikkat çeken oyuncu, yeniden dizi setlerine dönüş yapacak.

Atv için hazırlıklarına başlanan yeni bir dizi için oyuncunun yapımcı ile anlaştığı ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgiye göre, NGM Medya tarafından hazırlanan Kardeşlerim isimli dizinin kadrosunda Cihan Şimşek de bulunuyor.

Projede yer alması beklenen ve görüşmelerin devam ettiği Celil Nalçakan, Ahu Yağtu ve Kaan Sevi’nin isimleri de geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.