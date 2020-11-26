Beni Bırakma'nın yıldızı Gökberk Yıldırım hayranıyla aşk mı yaşıyor?

'Beni Bırakma' dizisinde Yusuf karakterini canlandıran Gökberk Yıldırım'ın Merve Ulutaş adında bir hayranıyla birlikte olduğu iddia edildi.

Snob Magazin'in haberine göre; İkilinin yakalanmamak adında sosyal medyadan birbirlerini takip etmediği öne sürüldü. Gökberk Yıldırım'ın özel hayatı hakkında yapacağı açıklama merak konusu oldu.

GÖKBERK YILDIRIM KİMDİR?

Gökberk Yıldırım, 1991 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini oyunculuk üzerine tamamlayan Gökberk Yıldırım, Star Tv'de yayınlanan; başrollerini Gaye Turgut Evin, Saim Karakele, Şeyma Korkmaz ve Murat Danacı'nın paylaştığı Beni Affet dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Yıldırım, 2018 yılından bu yana 'Beni Bırakma' adlı dizide boy gösteriyor.