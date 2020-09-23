Beni Bırakma'nın İnci'si Elena Selin Kahraman Bay Yanlış'a transfer oldu!

Beni Bırakma dizisinde hayat verdiği İnci karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Elena Selin Kahraman Bay Yanlış'a transfer oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Elena Selin Kahraman, Bay Yanlış dizisinin ekibine katıldı.

Elena Selin Kahraman Bay Yanlış'a 14. bölümünden itibaren katılacak. Derin karakterini canlandıracak olan oyuncu için önemli bir sınav olacak.

Yurt dışında büyük ilgi görmekte olan Bay Yanlış’ın yabancı televizyon kanallarına satışının da çok iyi gittiği belirtiliyor.

ELENA SELİN KAHRAMAN KİMDİR?

Hacettepe Konservatuar bölümü mezunu olan Elena Selin Kahraman, mezuniyeti ile birlikte tiyatro hayatına hızlı bir giriş yapmıştır. Ankara’da yaşayan oyuncu, Kış Masalı isimli oyunda oynamış ve çok beğenilmiştir.

2019 yılında da Küçük Burjuva Düğünü isimli tiyatro oyununda Asistan olarak yer almıştır. Güzel oyuncu şimdi ise Beni Bırakma dizisinin kadrosuna dahil oldu.