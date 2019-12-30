Beni Bırakma final mi yaptı? Beni Bırakma neden yok? İşte yanıtı..

Beni Bırakma final mi yaptı? sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. ATV'nin gündüz dizisi Beni Bırakma dizisi yeni bölümü bugün ekranlara gelmedi. Beni Bırakma 30 Aralık 2019 Pazartesi günü ATV yayın akışından çıkartıldı ve yerine Kuruluş Osman konuldu. İzleyiciler Beni Bırakma neden yok, final mi yaptı? merak ediyor. İşte yanıtı..

BENİ BIRAKMA NEDEN YOK?

ATV 30 Aralık yayın akışında Beni Bırakma dizisi neden yayınlanmıyor.Beni Bırakma 30 Aralık 2019 pazartesi günü ATV yayın akışından çıkartıldı.

30 Aralık - 3 Ocak cuma tarihleri arasında Beni Bırakma dizisi yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Beni Bırakma final kararı almadı. Yılbaşı haftası olması nedeniyle Beni Bırakma dizisi ekranlara gelmiyor.

BENİ BIRAKMA KONUSU NEDİR?

Sayar ailesi, Ankara'nın en köklü ailelerinden biridir. Baba Cengiz, genç yaşından beri çalışarak işlerini geliştirmiş, oğullarını büyütmüştür. Geleneksel bir baba olan Cengiz için aile her şeydir. Aralarında ne yaşanırsa yaşansın, akşam olunca aynı sofraya oturulur. Ailenin büyük oğlu Tarık, tıpkı babası gibi bir delikanlıdır ve işleri şimdiden devralmış durumdadır. Ortaklarının kızı Meltem ile yıllardır birlikte çalışırlar ve herkes onların evlenmelerini beklemektedir. Tarık'ın hayatı ise Hukuk öğrencisi Sıla'yı tanımasıyla kökünden sarsılır.

Önceleri bu kimsesiz kıza yardım etmeye çalışan Tarık, sonraları ona aşık olur. Bu aşk için Tarık ilk defa babasına isyan eder. Ailenin küçük ve uçarı oğlu Emre ise tıp doktorudur. Onun hayatı da Zeynep'e aşık olması ile yepyeni bir yola girer. Bu aşk ile pandoranın kutusu açılır. Anne Arzu'nun yıllardır sakladığı sırlar, Zeynep yüzünden açığa çıkmak üzeredir. Arzu şiddetle bu aşka karşı çıkar, Emre ise annesine karşı çıkarken aileyi sürüklediği kaosun farkında bile değildir. Cengiz öğrendiği gerçeklerle sarsılır. Günün sonunda herkes gene aynı masaya oturabilecek midir?

Karakterlerimizin hepsi, aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanacaklar. Bu sınavdan ise ancak dürüst olanlar alnının akıyla çıkabilecek: Hem kendine, hem hayata karşı dürüst olanlar.