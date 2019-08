Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...

Pazartesi günü kızı Zeynep'i kucağına alan Bengü hastaneden taburcu oldu. Eşi Selim Selimoğlu'yla hastaneden çıkarken görüntülenen şarkıcı, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yaşadıklarını gazetecilerle paylaşan çiçeği burnunda anne, "En büyük dileğimiz onu sağlıklı kucaklamaktı. Çok güzel geçti. O an çok ağladım. O an Allah'la da yan yana geliyorsunuz. Hayatımın en unutulmaz anıydı. İkimizde çok sağlıklıyız. Zeynep’in kilosu her şeyi yerinde. 3 kilo 650 gram doğdu" dedi.

EYLÜL GİBİ SAHNELERE DÖNECEK

Öte yandan eylül ayı gibi sahnelere dönmeyi düşündüğünü belirten Bengü, "Şu an için erken ama sağlığım yerinde olduğu sürece sahnelere başlarım. Hem eşimi hem kızımı hem de işimi mutlu etmek için yaşayacağım. Herhalde eylül gibi sahnelere başlarım" şeklinde konuştu. Bebeğine kendisinin bakacağını söyleyen şarkıcı, bir bakıcı da tutacağını dile getirdi.