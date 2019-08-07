Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4796
  • 6,1511
  • 263.667
  • 98277.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...

Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...

Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...

İki gün önce kızı Zeynep'i kucağına alan Bengü, hastaneden taburcu oldu. Çıkışta duygularını dile getiren şarkıcı, "O an çok ağladım" dedi.

Pazartesi günü kızı Zeynep'i kucağına alan Bengü hastaneden taburcu oldu. Eşi Selim Selimoğlu'yla hastaneden çıkarken görüntülenen şarkıcı, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yaşadıklarını gazetecilerle paylaşan çiçeği burnunda anne, "En büyük dileğimiz onu sağlıklı kucaklamaktı. Çok güzel geçti. O an çok ağladım. O an Allah'la da yan yana geliyorsunuz. Hayatımın en unutulmaz anıydı. İkimizde çok sağlıklıyız. Zeynep’in kilosu her şeyi yerinde. 3 kilo 650 gram doğdu" dedi.

EYLÜL GİBİ SAHNELERE DÖNECEK

Öte yandan eylül ayı gibi sahnelere dönmeyi düşündüğünü belirten Bengü, "Şu an için erken ama sağlığım yerinde olduğu sürece sahnelere başlarım. Hem eşimi hem kızımı hem de işimi mutlu etmek için yaşayacağım. Herhalde eylül gibi sahnelere başlarım" şeklinde konuştu. Bebeğine kendisinin bakacağını söyleyen şarkıcı, bir bakıcı da tutacağını dile getirdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...
İşte aşkın ilk karesi
İşte Teoman'ın yeni aşkı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
Demet Akalın kızı Hira'nın köpeği için VIP araç kiraladı
<p>ABD’de yaşanan silahlı saldırıların ardından, New York’un Times Meydanı’nda bulunan kalabalık, me

Times Meydanı’nda İzdiham! Motosiklet Sesini Silah Sesi Sandılar…

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Antalya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Emeklinin gelirini artıracak yeni düzenleme