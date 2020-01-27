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  3. Bengü o paylaşımlara sitem etti: Az sessiz kalın be arkadaş!

Bengü o paylaşımlara sitem etti: Az sessiz kalın be arkadaş!

Bengü o paylaşımlara sitem etti: Az sessiz kalın be arkadaş!

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekipleri olay yerine akın etti, depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı. Pek çok ünlüden yardım paylaşımları gelirken, Bengü'den farklı bir çağrı geldi.

Bengü, bazı sosyal medya kullanıcılarını daha duyarlı olmaya çağırdı ve Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:     

"Biraz izleyince bile insanın içi kan ağlıyor... Kimseyi yargılamak haddim değil ama tutamadım kendimi... Kalbim kaldırmıyor çünkü benim... Tamam gezin tozun, yiyin için de bari enkaz altında hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımız çıkarken, insanların hayatları başlarına yıkılmışken, anneler bebekler yaşam savaşı verirken az sessiz kalın ben arkadaş!"


'Az sessiz kalın be arkadaş!'
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