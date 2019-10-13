Bengü kızı Zeynep için şimdi de bunu yaptı!

Bengü, geçen yıl iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ağustosta da kızı Zeynep’i dünyaya getirmişti. Konserlere kaldığı yerden devam eden popçu, bebeğini bir an olsun yanından ayırmak istemiyor.

SET ARALARINDA KIZINI EMZİRECEK

Yeni single’ı için önümüzdeki hafta Ayazağa’daki bir platoda klip çekecek olan Bengü, kızı için lüks bir karavan kiraladı. Sette bekleyecek. Bengü, çekim aralarında karavana girip Zeynep’i emzirecek.