Bengü kızı Zeynep için şimdi de bunu yaptı!
Ünlü şarkıcı Bengü, önümüzdeki hafta yeni single’ı için Ayazağa’daki bir platoda klip çekecek. Kısa süre önce anne olan şarkıcı, kızı da yanında olsun diye lüks bir karavan kiraladı.
Bengü, geçen yıl iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ağustosta da kızı Zeynep’i dünyaya getirmişti. Konserlere kaldığı yerden devam eden popçu, bebeğini bir an olsun yanından ayırmak istemiyor.
SET ARALARINDA KIZINI EMZİRECEK
Yeni single’ı için önümüzdeki hafta Ayazağa’daki bir platoda klip çekecek olan Bengü, kızı için lüks bir karavan kiraladı. Sette bekleyecek. Bengü, çekim aralarında karavana girip Zeynep’i emzirecek.