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Bengü: Bunlara alışın, ben artık anneyim

Bengü: Bunlara alışın, ben artık anneyim

Ağustos ayında kızı Zeynep'i kucağına alan şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu, Ağustos 2018'de dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz ağustos ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına almıştı. Doğumdan kısa bir süre sonra sahnelere dönen Bengü, son olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'BEN ARTIK ANNEYİM'

Sahneye çıkmasına 15 dakika kala kızı için süt sağan Bengü, o anları "Tam sahneye çıkıcaz ben 'Bi süt sağıcam.' Bunlara alışın güzel ekibim. Ben artık anneyim" notuyla paylaştı.

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Bengü: Bunlara alışın, ben artık anneyim
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