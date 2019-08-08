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  3. Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısı ameliyathanelerde çalmaya başladı

Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısı ameliyathanelerde çalmaya başladı

Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısı ameliyathanelerde çalmaya başladı

Bir hastanede ameliyata girecek olan hasta, Ben Fero'nun "Demet Akalın" şarkısının çalınmasını isteyince renkli görüntüler ortaya çıktı.

Rapçi Ben Fero’nun yazdığı “Demet Akalın” şarkısı son dönemin en sevilen parçası oldu. Ünlü estetik cerrahı Op.Dr. Bilgehan Aydın’ın bir hastası ameliyattan önce bu şarkının çalınmasını rica etti. Ameliyathanede “Demet Akalın” şarkısı çalınmaya başlayınca doktorlar da eşlik etti. Biranda gergin ameliyathane ortamı yerini eğlenceli bir yere dönüştürdü.  Bilgehan Aydın bu anları sosyal medya hesabına koydu. Demet Akalın da bu eğlenceli anları instgram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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