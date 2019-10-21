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  3. Ben Fero'dan dikkat çeken hareket! Sahnede asker selamı verdi

Ben Fero'dan dikkat çeken hareket! Sahnede asker selamı verdi

Ben Fero'dan dikkat çeken hareket! Sahnede asker selamı verdi

Ünlü rap sanatçısı Ben Fero, Antalya'nın Alanya ilçesinde konser verdi. Rapçi, konserde şınav çekip asker selamı vererek dikkat topladı.

Alanya'nın ünlü mekanlarından birinde sahneye çıkan rap müziğin sevilen isimlerinden Ben Fero'nun konserine, rap müzik severler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu mekanda Ben Fero konserine, popüler şarkısı '3-2-1' ile çıktı. Hayranlarının hep bir ağızdan eşlik ettiği parçaları sahnede yerinde durmadan söyleyen Ben Fero'nun enerjisi konseri izleyenler tarafından alkış aldı.

ASKER SELAMI VERDİ

Şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da eğlence severleri coşturan Ben Fero, 3-2-1 şarkısı sırasında asker selamı da verdi. Ben Fero bir diğer şarkı arasında ise sahnede şınav çekti. Sevilen şarkılarını ardı ardına seslendiren Ben Fero yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. 

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