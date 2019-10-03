Ben Fero, Norm Ender ve Ezhel'e uyarı! 'Linç edileceğim ama...'
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, Ben Fero, Norm Ender ve Ezhel'e uyarıda bulundu. Rapçilerin gençlere kötü örnek olduğu söyleyen Akyürek: "Linç edileceğim ama söylemek zorundayım" sözleriyle rapçilere seslendi.
Umut Akyürek son zamanlarda popüler olan Ezhel, Norm Ender ve Ben Fero gibi rapçiler hakkında sert konuştu. "Linç edileceğim ama bir genç kız annesi olarak söylemek zorundayım" diyen Akyürek şöyle konuştu:
Bu kadar sorumsuz, bu kadar başıboş olmamalı bu kardeşlerim. Sırf popülerlik uğruna, şöhret uğruna kötü örnek olmayın. Bunun vebali çok büyük. Bu evlatların gelecekleri biraz da sizlerin verdiği mesajlara bağlı.
Akyürek rapçilere: "Tarzınızı değiştirin. Siz abilerisiniz onların. İlerinin babalarısınız. Elinizi vicdanınıza koyun" çağrısında bulundu.