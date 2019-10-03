Ben Fero, Norm Ender ve Ezhel'e uyarı! 'Linç edileceğim ama...'

Umut Akyürek son zamanlarda popüler olan Ezhel, Norm Ender ve Ben Fero gibi rapçiler hakkında sert konuştu. "Linç edileceğim ama bir genç kız annesi olarak söylemek zorundayım" diyen Akyürek şöyle konuştu:

Bu kadar sorumsuz, bu kadar başıboş olmamalı bu kardeşlerim. Sırf popülerlik uğruna, şöhret uğruna kötü örnek olmayın. Bunun vebali çok büyük. Bu evlatların gelecekleri biraz da sizlerin verdiği mesajlara bağlı.

Akyürek rapçilere: "Tarzınızı değiştirin. Siz abilerisiniz onların. İlerinin babalarısınız. Elinizi vicdanınıza koyun" çağrısında bulundu.